Пленный: Нам говорили, что базы НАТО направляются к нашим границам

Российских солдат мотивировали враньем о базах НАТО в Украине

Российским солдатам перед вторжением в Украину командиры рассказывали, что на границах Украины расположены базы НАТО, от которых нужно обороняться. Об этом рассказал один из пленных российских срочников на пресс-конференции в Киеве.

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“Когда мы были в полку, до выезда, наши командиры общались между собой, что на границе Украины расположены базы НАТО и они направляются к нашим границам. Нам сказали, что мы едем в качестве контрактников на оборону", — сказал один пленных.

Другой пленный утверждает, что их подразделению до последнего момента врали, что они едут просто на учения в полях.

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"Нам до последнего утверждали, что это будут просто учения на территории России, учения в полях, но в итоге нас обманули", – сказал солдат.

Напомним, пленный россиянин обвинил Путина во лжи, что в Украину не отправляли солдат-срочников. Пленные солдаты РФ выступили на брифинге, где рассказали о своем пребывании в плену и вранье Путина.

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