20-й день войны: В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке по регионам

За сутки ПВО удалось сбить 4 вертолета и 1 самолет врага, а также крылатую ракету.

В Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке в разных регионах на 20-й день войны. Указывается, что состояние, характер и положение обороны по состоянию на вторник, 15 марта, остается без существенных изменений. Подробности передает пресс-служба Генштаба.

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Так, значительных успехов у войск РФ на всех направлениях не было. Они продолжают сосредотачивать основные усилия на занятых позициях.

За день ПВО удалось сбить 4 вертолета и 1 самолет врага, а украинскому истребителю удалось уничтожить крылатую ракету.

В Азовской и Черноморской операционных зонах признаков того, что РФ готовит морскую десантную операцию, нет. Кроме того, на временно оккупированных территориях ОРДЛО россиянам пришлось приостановить мобилизацию из-за проблем. В это же время есть информация, что мобилизованных людей отправляют пополнять потери действующих частей РФ.

Психологическое состояние оккупантов остается на низком уровне. Они уже отказываются выполнять приказы ВС РФ.

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Во время попытки захватить Мариуполь ВСУ уничтожили 150 россиян, 7 БМП, 2 танка и 1 БТР. Из-за этого враг прекратил наступление и отступил.

Вместе с этим авиация и артиллерия нанесли удар по колоннам и технике противника на маршрутах выдвижения. Уничтожено 12 единиц автомобильной техники.

Отмечается, что потери были и у российских батальонов тактической группы из 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 336-й отдельной бригады морской пехоты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Волновахе оккупанты ради развлечения стреляли по домам.

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