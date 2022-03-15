Украина начала национализацию 15 тысяч вагонов из РФ

Национализация пройдет в рамках специального закона

"Укрзализныця" начала процедуру национализации российских железнодорожных вагонов, которые в настоящее время находятся в Украине. Об этом сообщил в Telegram глава правления УЗ Александр Камышин.

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По его словам, основанием для этого является недавно принятый и вступивший в силу закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ".

"На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ. (…) Процедура займет время, поэтому уже начинаем. Определение, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю РФ – тоже задача небыстрая. Но есть время, имеем вдохновение", - заявил Камышин.

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По его словам, сейчас в Украине находятся около 15 тысяч вагонов, которые принадлежат 250 российским компаниям. В то же время на российской территории к началу войны находились всего 482 украинских вагона.

"Теперь вагоны России будут работать на экономику Украины. Они нам пригодятся, ведь мы нарабатываем новые логистические маршруты в Европу, которые помогут возобновить грузовую работу", - резюмировал Камышин.

Напомним, по данным СМИ, Россия просит у Китая денег и еды. Российская армия в Украине испытывает значительные проблемы с питанием, из-за чего постоянно прибегает к мародерству.

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