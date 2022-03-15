Ким прокомментировал СМС от оккупантов и ситуацию в Николаеве

Виталий Ким отметил, что предложения о "сотрудничестве" от россиян не стоит воспринимать серьезно.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал СМС от российских оккупантов, которые предлагают сдать города украинским мэрам и губернаторам. Также Ким поведал о ситуации в Николаеве. Об этом политик рассказал в прямом включении телеканалу "Рада".

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СМС от рашистов с предложением сдать Николаев Виталий просит не воспринимать серьезно.

"Их не нужно никак воспринимать, это обычное давление. Мы не реагируем на это, мы смеемся к этого, они стандартные," - прокомментировал губернатор.

По словам Кима, ситуация в Николаеве стабильная, бои идут по двух направлениям. Областной центр за последние сутки был обстрелян, отчего 80 раненых, из которые двое детей. После удара авиабомбами по школе есть погибшие.

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Виталий отметил, что люди привыкают к нынешнему состоянию.

"Мы живем своей жизнью и планируем, как дальше защищать свой город," - отметил глава Николаевской ОВА.

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Виталий Ким со свойственным ему оптимизмом подчеркнул, что область они никому не отдадут.

"Можно быть на 99% уверенным, что Николаев и дальше будет сдерживать врага и не пустит по направлению на центральную Украину и Киев. У нас есть река Южный Буг, которую нужно форсировать, чтобы перейти на западную часть области и страны. У нас очень удачное расположение относительно мостов, их мы не отдадим оккупантам ни в коем случае. Они хотят получить плацдарм для Южно-Украинской АЭС и на Одессу," - рассказал губернатор.