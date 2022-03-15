Оккупанты нанесли Украине ущерб в 500 млрд долларов - Минфин

Об этом в интервью изданию Forbes рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Убытки Украины от действий российских захватчиков уже составляют около 500 млрд долларов. Об этом в своем интервью изданию Forbes рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По его словам, убытки в размере 500 млрд долларов – это по предварительной информации. Точная сумма ущерба, который нанесли российские оккупанты нашей стране, станет известна только после окончания войны.

Напомним, Россия 24 февраля вторглась в Украину. Оккупантам удалось временно захватить некоторые города, в том числе Бердянск, Мелитополь и Херсон. Российские войска попытались сразу захватить Киев и Харьков, но были отбиты.

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По данным Генштаба ВСУ, за первые 19 дней боев Россия потеряла в Украине более 13 500 человек убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

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