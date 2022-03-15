В Херсонской области россияне взяли в плен сельского голову

Оккупанты взяли в плен мэра Чулановки Александра Мусиенко.

Россияне взяли в плен и держат в заложниках сельского главу Чулановки Херсонской области - Александра Мусиенко. Об этом политик сообщил в обращении в Фейсбуке.

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Мусиенко отметил, что его предыдущее обращение было записано под автоматами рашистов.

"Я нахожусь в городском совете, на рабочем месте. И рядом со мной находится не один десяток вооруженных до зубов военных. Даже когда вчера записывал свое видео, за кадром оставались люди, стоявшие с автоматами и контролировавшие то, что я говорю," - сообщил сельский глава.

Ранее мы писали, что Виталий Ким прокомментировал СМС от оккупантов, которое прислали мэру Николаева. Также губернатор поведал, что люди уже адаптируются под военную ситуацию.