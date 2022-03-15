ООН: Число украинских беженцев составляет почти 3 млн

60,7% от всех беженцев пришлось на границу с Польшей.

По состоянию на 14 марта, 19-й день войны против России, число украинских беженцев выросло до 2 млн 952,03 тыс человек. О том, куда чаще всего выезжают люди, сообщили у Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Так, с момента российского вторжения, 24 февраля, число беженцев, выехавших в Польшу, составляет 1 млн 791,11 тыс. На польскую границу приходится 60,7% от общего количества людей, покидающих Украину в поисках защиты, помощи и безопасности.

В Румынию отправились 453,43 тыс украинцев, из которых 250,8 тыс человек попали в страну через Молдову.

В это же время в Венгрию выехали 263,89 человек, в Словакию — 213 тыс граждан, а в Молдову — 86,38 тыс украинцев.

Примечательно, что меньше всего беженцы едут в Беларусь (1,23 тыс человек). В РФ же решили поехать 142,99 украинцев.

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В ООН считают, что ситуация продолжает меняться, из-за чего из Украины могут выехать в районе 4 млн граждан.

Стоит отметить, что сейчас в Украине зафиксировано минимум 1,85 млн внутренних беженцев. От войны пострадали 12,65 млн человек.

Для сравнения, по состоянию на середину 2021 года в мире число украинских беженцев составляло 53,47 тыс человек. В Европе находились 36,49 тыс украинцев.

По состоянию на середину 2020 года общее число украинской диаспоры в мире составляло 6,1 млн украинцев, в Европе — 5 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы стали меньше поддерживать идею вступления страны в НАТО.

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