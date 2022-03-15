Поверил в свою же пропаганду: Эксперты назвати три ошибки Путина

Кремлю не удастся скрыть от россиян огромные потери российской армии.

Глава РФ Владимир Путин допустил три ошибки во время вторжения в Украину. Он недооценил не только врага, но и Запад, а также неправильно управлял армией. Такую оценку действиям Путина дали эксперты издания The Economist.

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По информации экспертов, первая ошибка Путина заключалась в том, что он недооценил врага. Он поверил в свою же пропаганду, мол Украина является страной "не настоящей", а "фальшивой", которую якобы создали ЦРУ. А управляют ей "мошенники, которых презирает народ".

Если Путин считал, что Украина падет при первой демонстрации российской силы, то он не мог ошибиться больше.

Второй ошибкой является то, что российской армией управляют неправильно. ВВС РФ до сих пор не удавалось господствовать в небе. На этом фоне Путин пытается убедить россиян, что идет не война, а какая-то "операция по денацификации". На этом фоне прибывшие в Украину солдаты РФ не знали, что их ждет. Они думали, что их встретят в качестве освободителей.

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"Если он (Путин) прикажет войскам массово вырезать украинцев, те могут не подчиниться", — отмечают эксперты.

Третья ошибка Путина — это недооценка Запада. Считается, что Путин был удивлен, увидев растущую поддержку Украину.

"...когда лондонцы встают под украинским гимн, а Бранденбургские ворота в Берлине подсвечены голубым и золотым цветами", — сообщает издание.

На этом фоне, будучи вдохновленным украинским мужеством и требованиями своего населения, Запад ввел против РФ по-настоящему мощные санкции, способные уничтожить российскую экономику.

Как сообщалось ранее, 56% украинцев уверены, что Россия хочет уничтожить украинский народ.

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