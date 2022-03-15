За помощь врагу грозит длительный тюремный срок

Президент Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, согласно которому за сотрудничество с Россией теперь наступает уголовная ответственность. Об этом во время общеукраинского телемарафона заявил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

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"Закон о коллаборационизме подписан уже президентом, по моей информации, будет опубликован", - сообщил он.

Корниенко уточнил, что речь идет сразу о двух законопроектах - №5143 и №5144.

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Так, закон №5144 дополняет Уголовный кодекс статьей 111-1 "коллаборационная деятельность". Она предусматривает уголовную ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, оккупационной администрацией или военными агрессора в политической, военной, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах.

За коллаборационизм предусматривается тюремное заключение на срок до 15 лет. Кроме того, виновным будет ограничен доступ к занятию должностей в государственных и местных органах власти, а также участие в избирательном процессе (кроме самого голосования).

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В свою очередь закон №5143 позволяет ликвидировать политические партии и другие юридические лица, представители которых осуждены за коллаборационизм.

Напомним, в Раде признались, сколько нардепов выехали из страны. Утверждается, что это депутаты, и ранее имевшие "непатриотические проявления".

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