Почта
 

Подоляк о переговорах: Возобновлены консультации на главной переговорной платформе

Советник руководителя Офиса Президента рассказал о текущих переговорах с РФ.
Подоляк о переговорах: Возобновлены консультации на главной переговорной платформе
Михаил Подоляк рассказал о главных темах текущих переговоров. / Михаил Подоляк / Facebook

Советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк рассказал, что в текущий момент идут онлайн-переговоры с российской стороной. Политик отметил основные направления разговора.

Читайте также: Переговоры с РФ возобновились - Арахамия

По словам Подоляка, в их беседе восстановились консультации по главным аспектам.

"Переговоры продолжаются. Восстановлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращение огня, выведение войск с территории страны," - сообщил советник руководителя Офиса Президента.

Отметим, что 14 марта прошел четырнадцатый раунд переговоров. Подоляк отметил их сложными, отчего делегации вяли технический перерыв до сегодня.

Ранее мы писали, Арестович рассказал, что Зеленский в первые сутки отказался от эвакуации, несмотря на просьбы личной охраны и Запада. Отметим, что на президента покушались более 10 раз.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK