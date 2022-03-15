Подоляк о переговорах: Возобновлены консультации на главной переговорной платформе

Советник руководителя Офиса Президента рассказал о текущих переговорах с РФ.

Советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк рассказал, что в текущий момент идут онлайн-переговоры с российской стороной. Политик отметил основные направления разговора.

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По словам Подоляка, в их беседе восстановились консультации по главным аспектам.

"Переговоры продолжаются. Восстановлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращение огня, выведение войск с территории страны," - сообщил советник руководителя Офиса Президента.

Отметим, что 14 марта прошел четырнадцатый раунд переговоров. Подоляк отметил их сложными, отчего делегации вяли технический перерыв до сегодня.

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