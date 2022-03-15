Зеленский: Украина не станет членом НАТО, мы уже поняли

Политика открытых дверей на страну не распространяется, Киеву дали это понять, сказал глава государства.

Президент Владимир Зеленский высказался о стремлении Украины вступить в НАТО. В Украине уже поняли, что она не станет членом Альянса. Такие слова Зеленского прозвучали в рамках его выступления на Joint Expeditionary Force.

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"Понятно, что Украина не является членом НАТО, мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про открытые двери, но теперь мы также услышали, что нам туда не войти, и надо это признавать", — сказал президент.

Вместе с этим он рад, что украинский народ начинает это осознавать и начинает рассчитывать только на себя и партнеров, помогающих государству.

Во время мероприятия Зеленский также призвал закрыть небо над Украиной. В данный момент Киев не претендует на активацию 5 статьи договора о НАТО (нападение на одну страну Альянса является нападением на всех участников), но всегда говорит, что небо над Украиной нужно защищать, как и небо НАТО.

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"...но мы понимаем, что всегда есть "но" и каким будет ответ Альянса, если уже они на востоке Европы обращаются для защиты. Если к ним прилетят российские ракеты, не дай Бог, российские самолеты. Россия атаковала нашу Львовскую область, ракетный удар в 20 км от границ НАТО. На территории Альянса уже падали российские беспилотники", — говорит глава государства.

Но, по его словам, российскую военную машину все еще можно остановить. Можно остановить и убийства людей.

"И вы видите, как мы боремся. А вместе с вами будет точно полегче. И, самое главное, остановить разрушение демократий. Остановить сейчас, на нашей земле, или она придут и к вам", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет участвовать в войне против Украины.

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