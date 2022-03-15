В Сети показали, как выглядит Ахтырка после обстрелов оккупантами

В результате авиаударов, ракетных и артиллерийских ударов город на Сумщине превратился в руины.

В Сети показали, как выглядит город Ахтырка Сумской области после обстрелов российскими оккупантами. Город безжалостно бомбили ракетами, авиацией и артиллерией. Ролик, снятый с помощью дрона, появился в телеграм-каналах.

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На видео можно увидеть улицы города на Сумщине, на которых многочисленные воронки. Земля усыпана кирпичами от разрушенных помещений. Мрачный оттенок всей Ахтырки показывает, как город утопал в многочисленных пожарах из-за попаданий российских снарядов.

Вокзал в Ахтырке также подвергся жестоким обстрелам. Взорваны железнодорожные пути и уничтожены вагоны поездов. Рашисты пытались стереть с лица земли город с первых дней войны. Разбомблены ТЭЦ, музей, многочисленные дома и магазины.

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Отметим, что вчера, 14 марта, россияне вновь подвергли Ахтырку обстрелам по жилым кварталам. Известно о гибели не менее трех человек.

Ранее мы писали, что Подоляк рассказал о текущих переговорах с россиянами. По словам советника Руководителя ОП, они вернулись к обсуждение первоначальных вопросов, которые интересуют Украину.