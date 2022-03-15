Данилов: Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором должна быть страна с ядерным оружием

Секретарь СНБО назвал подходящую страну.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сделал заявление, что Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. По его мнению, на сегодняшний день наиболее подходящая для этого страна - это Великобритания.

"Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность. Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Пока это Британия," - заявил Данилов.

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Помимо необходимости нового оборонного союза Данилов сделал другие заявления и прокомментировал последние важные новости. Секретарь СНБО опроверг слова президента Беларуси об ударе двухдневной давности по республике "Точка-У" с территории Украины. Также политик отметил, что большинство военных Беларуси отказываются воевать против Украины.

Данилов подчеркнул, что Украина предусматривала войну еще в ноябре 2021 года и готовилась к ней. Несмотря на неоднозначную реакцию стран на войну в Украине, Данилов уверяет - мы победим.

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Также секретарь СНБО подтвердил уверенные решения президента. По его словам, Зеленский не сделает ни единого шага назад, не сдаст национальные интересы.

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