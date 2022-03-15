Верховная Рада увеличит расходы на армию за счет кредита Великобритании

Принятый законопроект увеличит расходы Минобороны в объеме 67,6 млрд гривен.

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год". Так, ВРУ увеличит расходы на армию благодаря кредиту, предоставленному Великобританией. "За" проголосовали 342 народных депутата. Об этом сообщает Ярослав Железняк.

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Согласно документу, расходы специального фонда Министерства обороны будут увеличены в объеме 67,565 млрд гривен за счет кредитных средств, привлеченных от правительства Британии. Реализация закона увеличит размер дефицита государственно бюджета и объема госдолга.

Отметим, что в будущих бюджетных периодах будет проводиться обслуживание и погашение привлеченного кредита. Его объем - 1,7 млрд фунтов стерлингов.

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Также законом предусмотрено, что в 2022 году средства государственного дорожного фонда в первую очередь пойдут на погашение долгов, полученных государством или под государственные гарантии, на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования. Также могут направляться на другие цели, но исключительно после выполнения всех долговых обязательств в 2022 году.

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