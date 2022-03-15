Оккупанты взяли в заложники больницу в Мариуполе – глава ОВА

Персоналу и пациентам не дают покидать медучреждение

Оккупанты взяли в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе. Об этом разрушили в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Сообщение о захвате больницы успел передать один из работников.

"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины до больницы не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя", - говорится в сообщении .

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По словам Кириленко, недавно оккупанты частично разрушили это медучреждение. Так, в главном корпусе из-за бомбардировок рухнули перекрытия, персонал и пациенты вынуждены находится в подвальном помещении.

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