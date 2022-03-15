Ермак обвинил Израиль в недружественных шагах

Израиль в одностороннем порядке решил приостановить безвизовый режим с Украиной

Решение властей Израиля ввести ограничения на въезд для граждан Украины является недружественным шагом, который нужно отменить. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак у себя в Facebook.

Читайте также: Поверил в свою же пропаганду: Эксперты назвати три ошибки Путина

"Последние решения израильского руководства, направленные на ограничение приема украинцев, мягко говоря, вызывают недоумение. Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, который требует немедленного исправления", - написал он.

Ермак отметил, что введенные Израилем ограничения наносят вред украинским интересам. Он призвал власти страны прислушаться к собственному народу, который поддерживает Украину.

Читайте также: Посол КНР: Китай и дальше будет доброй силой для Украины

"Напомню всем нашим партерам: ваши народы давно и четко показывают и говорят, что вам надо делать. Увидьте и услышьте своих избирателей. Они сделали свой выбор. Они поддерживают Украину. Они с нами. А вы?" - написал глава ОП.

Напомним, премьер Британии заявил, что реакция Запада на аннексию Крыма была ужасной ошибкой. Запад проигнорировал захват Крыма, и это в итоге привело к новой масштабной войне.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.