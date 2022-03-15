В Луганской области критическая гуманитарная ситуация - глава ОВА

15 марта не удалось организовать гуманитарный коридор из-за постоянных обстрелов россиян.

В Луганской области критическая гуманитарная ситуация. Из-за не прекращаемых обстрелов тяжело доставить помощь в районы. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время прямого включения.

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Рашисты обстреливают больше недели главные города области, из-за чего не получилось 15 марта вывезти людей.

"Автобусы благотворительного фонда, который помогает нам с эвакуацией людей, попали сегодня под огонь российской армии. Вывезти людей не удалось," - отметил Гайдай.

Также политик добавил, что надеются договориться о режиме тишины 16 марта, чтобы продолжить эвакуацию. Сегодня 200 жителей Рубежного, которые хотели выехать, остались в обстреливаемом городе. Из Северодонецка люди успели доехать до Новозолотаревки.

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В Северодонецке, Рубежном, Лисичанске продолжают гореть дома и коммуникации. Губернатор констатирует, что "восстанавливать почти нечего".

"Ждем победы, чтобы отстроиться с нуля. Держимся! Все будет Украина!" - подытожил Сергей Гайдай.

Ранее мы писали, что по словам заместителя главы Офиса Президента, переговоры между РФ и Украиной стали более конструктивными. До четвертого раунда россияне не хотели слышать позицию украинцев, а сегодня ситуация поменялась.