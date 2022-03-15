Заместитель главы ОП: Переговоры между РФ и Украиной стали более конструктивны

Игорь Жовква отметил, что Россия начала слышать позицию Украины.

Во вторник, 15 марта, РФ и Украина продолжили начавшиеся вчера четвертый раунд переговоров. Как отметил заместитель Офиса президента Украины Игорь Жовква, переговоры между странами стали "более конструктивны", то есть россияне перестали ставить ультиматумы и начали слышать делегацию страны, с которой решили воевать.

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Жовкла подчеркивает, что в первых раундах Россия не хотела слышать позицию Украины, сегодня ситуация поменялась.

"В первых раундах Россия не была готова услышать нашу позицию, ставила ультиматумы: что Украина должна сдаться, сложить оружие, что наш президент подпишет капитуляцию. Сейчас так, что Россия говорит немного другим тоном," - отметил замглавы ОП.

Четвертый раунд переговоров прошел в онлайн-формате. / Офис президент Украины

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По словам политика, украинская делегация "умеренно оптимистична". Однако для существенного прорыва стоит провести переговоры между президентами государств.

Ранее мы писали, что Россия вышла самовольно из Совета Европы. Теперь политики РФ "радуются", что могут отойти от конвенции по правам человека и на законодательном уровне вернуть смертную казнь и другие запрещенные законы в цивилизованном мире.