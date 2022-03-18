В Новой Каховке боевики выкрали и пытают секретаря горсовета Васильева

Супруга Дмитрия Васильева рассказала, что мужчину держат в подвале захваченного здания полиции.

Российские оккупанты выкрали и пытают на протяжении двух дней секретаря Совета Новокаховской объединенной территориальной громады Дмитрия Васильева. О вопиющем эпизоде рашистов рассказала супруга секретаря Людмила в своем Фейсбук.

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По словам Людмилы, Дмитрия удерживают в подвале захваченного здания полиции Новой Каховки, которое используется оккупантами, как офис так называемой "комендатуры". Требования рашистов к Васильеву - это изменить его патриотическую полицию на лояльную к РФ. Для этого орки применяют "стандартный набор физического и морального давления, в том числе элементы пыток".

Людмила Васильева просит максимального разглашения ситуации с ее супругом и подчеркивает, что глава Херсонской ОВА Лагута и мэр Каховки уже в курсе.

"Васильев - патриот Украины, держится, своей позиции не меняет," - подчеркивает его супруга.

Ранее мы писали, что рашисты выкрали журналистку в Бердянске. С 12 марта редакция потеряла связь с Викторией Рощиной, после чего оказалось, что 15 марта ее задержала ФСБ России во временно оккупированном Бердянске. Попытки вытащить корреспондента непублично провалились, поэтому издание просит о помощи.