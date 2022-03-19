Потери РФ в войне с Украиной: Данные на 19 марта
С 24 февраля по настоящий момент Россия потеряла в войне против Украины уже 14,4 тысяч человек, а также большое количество различной техники. Актуальную статистику по состоянию на утро 19 марта опубликовала пресс-служба Министерства обороны Украины.
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Так, общие боевые потери противника в живой силе составили ориентировочно 14 400 человек. Потери боевой техники выглядят следующим образом:
- танки ‒ 466,
- другая бронетехника ‒ 1470,
- артиллерийские системы – 213,
- РСЗО – 72,
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- средства ПВО – 44,
- самолеты – 95,
- вертолеты – 115,
- автомобили – 914,
- корабли и катера – 3,
- цистерны с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17.
- Специальная техника – 11.
В Министерстве обороны подчеркнули, что данные являются ориентировочными, поскольку точный подсчет затруднен в виду высокой интенсивности боевых действий.
Напомним, власти рассказали, как прошла ночь в регионах. Донбасс и Слобожанщина остаются самыми горячими точками российско-украинской войны
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