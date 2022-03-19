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Потери РФ в войне с Украиной: Данные на 19 марта

Россия теряет солдат и технику с каждым новым днем
 |  Автор: Юрий Кобзар
Потери РФ в войне с Украиной: Данные на 19 марта
Иллюстративное фото / facebook.com/UkrainianLandForces

С 24 февраля по настоящий момент Россия потеряла в войне против Украины уже 14,4 тысяч человек, а также большое количество различной техники. Актуальную статистику по состоянию на утро 19 марта опубликовала пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Так, общие боевые потери противника в живой силе составили ориентировочно 14 400 человек. Потери боевой техники выглядят следующим образом:

  • танки ‒ 466,
  • другая бронетехника ‒ 1470,
  • артиллерийские системы – 213,
  • РСЗО – 72,

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  • средства ПВО – 44,
  • самолеты – 95,
  • вертолеты – 115,
  • автомобили – 914,
  • корабли и катера – 3,
  • цистерны с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17.
  • Специальная техника – ​​11.

В Министерстве обороны подчеркнули, что данные являются ориентировочными, поскольку точный подсчет затруднен в виду высокой интенсивности боевых действий.

facebook.com/MinistryofDefence.UA
facebook.com/MinistryofDefence.UA

Напомним, власти рассказали, как прошла ночь в регионах. Донбасс и Слобожанщина остаются самыми горячими точками российско-украинской войны

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