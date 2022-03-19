Кремль устроит кровавые теракты для оправдания мобилизации – Генштаб

России не хватает солдат и нужна мобилизация, считают аналитики

Из-за высоких боевых потерь в войне против Украины Россия может начать открытую мобилизацию, а чтобы ее оправдать, Кремль может устроить кровавую провокацию в России. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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"Исходя из того, что врагу причинен большой урон в личном составе, существует вероятность, что военно-политическим руководством российской федерации будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и начата открытая мобилизация для продолжения затяжной, изнурительной войны", - говорит в Генштабе.

При этом украинские эксперты полагают, что не исключен вариант организации терактов с жертвами в России, чтобы оправдать в глазах населения необходимость открытой мобилизации. При этом в Генштабе отметили, что так в России уже делали перед началом второй чеченской кампании.

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"Это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан", - говорят в Генштабе.

Напомним, Россия изменила стратегию ведения войны. От "блицкрига" Россия перешла к войне на истощение.

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