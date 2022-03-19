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Когда мужчинам разрешен выезд за границу: Список исключений

Из ранее введенного запрета есть несколько исключений
 |  Автор: Юрий Кобзар
Когда мужчинам разрешен выезд за границу: Список исключений
Иллюстративное фото / facebook.com/DPSUkraine

С введением в Украине военного положения из страны запретили выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако из этого запрета есть несколько исключений. Их перечень опубликовала пресс-служба Верховной Рады.

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Так, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать за границу, если отвечают одному из нижеследующих критериев:

  • имеется отсрочка от призыва или уведомление о специальном воинском учете;
  • имеется заключение о непригодности к военной службе;
  • на иждивении находятся трое и более несовершеннолетних детей;
  • самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка;

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  • на иждивении есть ребенок с инвалидностью;
  • является усыновителем, или опекуном;
  • постоянно ухаживает за людьми, которым требуется уход;
  • близкий родственник погиб или пропал без вести в ходе АТО;
  • имеется инвалидность I или II группы;
  • на иждивении находятся два несовершеннолетних ребенка и есть беременная супруга со сроком не менее 35 недель.

t.me/verkhovnaradaukrainy
t.me/verkhovnaradaukrainy

Напомним, число выехавших из Украины уменьшилось до 50 тысяч за сутки. В целом за последние три дня число покидающих Украину сократилось уже в полтора раза. При этом продолжает увеличиваться поток въезжающих.

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