Когда мужчинам разрешен выезд за границу: Список исключений
С введением в Украине военного положения из страны запретили выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако из этого запрета есть несколько исключений. Их перечень опубликовала пресс-служба Верховной Рады.
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Так, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать за границу, если отвечают одному из нижеследующих критериев:
- имеется отсрочка от призыва или уведомление о специальном воинском учете;
- имеется заключение о непригодности к военной службе;
- на иждивении находятся трое и более несовершеннолетних детей;
- самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка;
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- на иждивении есть ребенок с инвалидностью;
- является усыновителем, или опекуном;
- постоянно ухаживает за людьми, которым требуется уход;
- близкий родственник погиб или пропал без вести в ходе АТО;
- имеется инвалидность I или II группы;
- на иждивении находятся два несовершеннолетних ребенка и есть беременная супруга со сроком не менее 35 недель.
Напомним, число выехавших из Украины уменьшилось до 50 тысяч за сутки. В целом за последние три дня число покидающих Украину сократилось уже в полтора раза. При этом продолжает увеличиваться поток въезжающих.
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