Зеленые коридоры 19 марта: Названы маршруты

В субботу людей и гуманитарку повезут по 10 маршрутам

В субботу, 19 марта, планируется запустить 10 "зеленых коридоров" для доставки гуманитарных грузов и эвакуации гражданского населения. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Так, в Донецкой области запланирована эвакуация из Мариуполя в город Запорожье. Колонна автобусов с ранее вывезенными в Бердянск мариупольцами сегодня продолжит двигаться в направлении Запорожья. Также в Бердянск поедут фуры с продуктами для эвакуированных жителец Мариуполя.

В Киевской области должен заработать коридор от села Бервица к Броварам. Для этого жителям села придется самостоятельно дойти до моста в Мокреце и перейти реку. Оттуда их заберут автобусы, которые поедут по маршруту Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары.

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Также запланированы коридоры:

Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка;

Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары;

Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочерив – Брусилов – Фастов – Белая Церковь.

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На Луганщине людей будут вывозить из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и Попасной. Все маршруты ведут в город Бахмут. В обратную сторону поедут гуманитарные грузы – продукты и медикаменты.

Также запланировано доставить в оккупированный Херсон 14 фур с гуманитарной помощью.

Напомним, с 24 февраля по настоящий момент Россия потеряла в войне против Украины уже 14,4 тысяч человек, а также большое количество различной техники. Актуальную статистику по состоянию на утро 19 марта опубликовала пресс-служба Министерства обороны Украины.

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