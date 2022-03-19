В Пентагоне назвали "промахи" РФ в войне

Глава Пентагона отметил, что США сосредоточены на оказании той помощи Украине, которая "сможет изменить ситуацию".

США увидели "ряд промахов" РФ во время ее вторжения в Украину. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, пишет CNN.

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По его словам, российские войска имеют проблемы с логистикой, а также у армии РФ нет ни "нормального использования тактической разведки", ни "интеграции воздушных сил с наземным маневром".

"Есть ряд вещей, которые мы ожидали увидеть, но просто не видели. И русские действительно имели некоторые проблемы. Я думаю, Россия планировала, что они будут быстро двигаться и очень быстро захватят столицу. Они не смогли этого сделать", - заявил Остин.

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Глава Пентагона отметил, что США сосредоточены на оказании той помощи Украине, которая "сможет изменить ситуацию" и делает "все, чтобы защитить каждый дюйм территории НАТО".

Он также напомнил, что Байден уже заявлял, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях с Россией в Украине.

"Если США введут бесполетную зону, это потребует контроля над небом, поражения российских самолетов и уничтожения авиационных систем в Украине, Беларуси и России. Следовательно, это будет означать, что мы воюем с Россией. Это две ядерные страны, конфликт между которыми никто не хочет видеть. Это плохо для региона. Это плохо для всего мира", - подчеркнул Остин.

Ранее сообщалось, что американские системы ПВО будут в Украине в ближайшие дни.

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