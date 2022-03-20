Как украинцы относятся к НАТО, войне и встрече Зеленский-Путин — опрос

47% людей ожидают, что Украина может победить уже в ближайшие несколько недель.

93% украинцев считают, что Украина может отразить нападение РФ. Уверенность преобладает среди граждан из всех регионов государства. О том, как люди относятся к войне, НАТО и встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, стало известно по итогам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Данные опроса / ratinggroup.ua

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Так, 47% украинцев считают, что война может закончиться уже в ближайшие несколько недель. 23% называют несколько месяцев, а 12% — полгода, год и больше. 17% респондентов не смогли дать ответ.

Данные опроса / ratinggroup.ua

Отметим, что на этом фоне 85% людей поддерживают создание военно-политического союза Украины, Великобритании и Польши. Для сравнения, в январе этот показатель был на уровне в 61%.

Данные опроса / ratinggroup.ua

За вступление Украины в НАТО выступают меньше опрошенных — 44%. 42% считают, что стране нужно сотрудничать с НАТО, но не вступать в него. Против Альянса выступают 7% людей.

Данные опроса / ratinggroup.ua

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Примечательно, что прямые переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным поддерживают 74% украинцев. Против них выступают четверть респондентов. Чаще "за" переговоры выступают жители Востока и Юга Украины, хотя в других регионах таких людей тоже большинство.

Данные опроса / ratinggroup.ua

Но в это же время 89% граждан называют неприемлемым подписание временного перемирия с РФ без выведения войск РФ с территории Украины.

Данный опрос проводится 18 марта по всей стране, кроме временно оккупированных регионов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не больше 3,1%.

Напомним, ранее глава Минфина ответил, ждет ли Украину дефолт.

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