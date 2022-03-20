Зеленский, Ермак и Шмыгаль: РФ снова хочет ликвидировать украинскую власть

Группы наемников уже начали прибывать в Украину с указанной целью.

РФ снова хочет ликвидировать украинскую власть. В частности, речь идет о президенте Владимире Зеленском, главе Офиса президента Андрее Ермаке и премьер-министре Денисе Шмыгале. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

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Так, по имеющимся данным, сегодня, 20 марта, в Украину начали прибывать новые группы боевиков, которые связаны с одним из руководителей ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Он, в свою очередь, является приближенным к Владимиру Путину.

"Основная задача преступников — ликвидация высшего военно-политического руководства Украины", — сказано в сообщении.

Разведка установила, что Путин лично дал приказ одному из немногих доверенных лиц о проведении атаки. Предыдущие попытки заканчивались ликвидацией противника и провалом.

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Основными мишенями являются Зеленский, Ермак и Шмыгаль. Не достигнув своей задачи в рамках полномасштабной агрессии, россияне пытаются дестабилизировать власть Украины, деморализовать общество, раскоординировать сопротивление и затормозить международное взаимодействия страны, говорится в публикации.

"Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов. Отмечаем: украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы Кремля. Мы готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу. Никакие террористические атаки не будут иметь успеха", — подчеркнули разведчики.

Ранее сообщалось, что под Харьковом войска РФ взбунтовались.

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