В США подтвердили использование РФ гиперзвуковых ракет Кинжал

В Минобороны РФ заявили о применении данных ракет для обстрела военного склада в селе Делятин Ивано-Франковской области.

В США официально подтвердили, что в ходе боевых действий на территории Украины Россия использовала гиперзвуковые ракеты Кинжал. Об этом пишет CNN.

Зафиксирован первый случай их применения.

Между тем, известно, что новая ракета способна развивать скорость до 6000 км в час. Это в пять раз выше скорости звука. Ее особенности - низкая траектория полета и маневренность. Все эти факторы усложняют обнаружение гиперзвуковых ракет спутниками и специальными радарами.

Министерство обороны США смогло отследить запуски ракет в режиме реального времени.

Напомним, в Минобороны РФ заявили о применении данных ракет в субботу, 19 марта, для обстрела военного склада в селе Делятин Ивано-Франковской области.

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