В Генштабе ВСУ назвали потери РФ за время войны

Россияне потеряли в районе 14 700 человек личного состава.

В Генштабе ВСУ назвали потери РФ за все время войны. Подробности указаны на странице ведомства в Facebook.

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Так, в период с 24 февраля по 20 марта потери РФ составляют:

476 единиц танков

1 487 боевых бронированных машин

230 артиллерийских систем

74 единицы реактивных систем залпового огня

44 средства противовоздушной обороны

96 самолетов

118 вертолетов

947 единиц автомобильной техники

60 цистерн с горюче-смазочными материалами

21 беспилотник оперативно-тактического уровня

12 единиц спецтехники

3 катера/корабля

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Как отмечается в сообщении, более точная информация уточняется. Вести подсчеты сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что РФ перешла к новой тактике войны.

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