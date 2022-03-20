В Генштабе ВСУ назвали потери РФ за время войны
Россияне потеряли в районе 14 700 человек личного состава.
В Генштабе ВСУ назвали потери РФ за все время войны. Подробности указаны на странице ведомства в Facebook.
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Так, в период с 24 февраля по 20 марта потери РФ составляют:
- 476 единиц танков
- 1 487 боевых бронированных машин
- 230 артиллерийских систем
- 74 единицы реактивных систем залпового огня
- 44 средства противовоздушной обороны
- 96 самолетов
- 118 вертолетов
- 947 единиц автомобильной техники
- 60 цистерн с горюче-смазочными материалами
- 21 беспилотник оперативно-тактического уровня
- 12 единиц спецтехники
- 3 катера/корабля
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Как отмечается в сообщении, более точная информация уточняется. Вести подсчеты сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.
Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что РФ перешла к новой тактике войны.
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