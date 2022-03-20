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В Генштабе ВСУ назвали потери РФ за время войны

Россияне потеряли в районе 14 700 человек личного состава.
В Генштабе ВСУ назвали потери РФ за время войны
Фото техники РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генштабе ВСУ назвали потери РФ за все время войны. Подробности указаны на странице ведомства в Facebook

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Так, в период с 24 февраля по 20 марта потери РФ составляют:

  • 476 единиц танков
  • 1 487 боевых бронированных машин
  • 230 артиллерийских систем
  • 74 единицы реактивных систем залпового огня 
  • 44 средства противовоздушной обороны
  • 96 самолетов
  • 118 вертолетов
  • 947 единиц автомобильной техники
  • 60 цистерн с горюче-смазочными материалами
  • 21 беспилотник оперативно-тактического уровня
  • 12 единиц спецтехники
  •  3 катера/корабля

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Как отмечается в сообщении, более точная информация уточняется. Вести подсчеты сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что РФ перешла к новой тактике войны.

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