Украинский генерал: Путин готовит противоядерный бункер
Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж заявил, что глава РФ Владимир Путин готовит противоядерный бункер. В стране проводят полную ревизию подземных объектов. Слова генерала передает Obozrevatel.
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Так, Маломуж объяснил, что "ядерную кнопку" Путин вряд ли нажмет. Но в это же время он понимает, что война с Украиной может стать детонатором более глобального конфликта уже с НАТО.
На этом фоне в РФ проводят полную ревизию подземных объектов, а также испытывают спрятанные под землей системы управления войсками и государством.
На это могут указывать правительственные рейсы, совершенные 17 марта на восток России.
"Если такие рейсы действительно были, это значит, что эти объекты готовят к практическому использованию", — сказал генерал.
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По словам специалиста, речь идет о подземных закрытых бункерах, о целом городке на глубине в несколько десятком метров. Там есть системы связи и коммуникации с другими регионами, автономная модель жизнеобеспечения, очищения воздуха и питания. Жить в таком бункере можно до года.
"Я не думаю, что будет ядерная война. Но то, что Путин будет держать весь мир на грани, — в этом нет никаких сомнений", — подчеркнул экс-глава разведки.
Напомним, ранее в Пентагоне США назвали промахи РФ в войне.
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