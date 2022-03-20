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На Луганщине танк РФ в упор выстрелил в дом престарелых: 56 погибших

Выживших людей похитили и вывезли на временно оккупированную территорию.
На Луганщине танк РФ в упор выстрелил в дом престарелых: 56 погибших
Фото дома престарелых / facebook.com/sergey.gaidai.loga/

В Кременной, что в Луганской области, российский танк в упор расстрелял дом престарелых. 56 человек погибли. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. 

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"11 марта российские оккупанты из танка обстреляли дом престарелых в Кременной. Цинично и намеренно.", — написал Гайдай. 

По его словам, техника была просто подогнана, поставлена напротив здания, после чего враг открыл огонь. 

Из-за этого 56 пациентов пансионата погибли. Кроме того, 15 выживших человек похитили и вывезли во временно оккупированный населенный пункт Сватово, а именно в областной гериатрический интернат. 

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Политик отметил, что в данный момент добраться до места трагедии невозможно.

Ранее сообщалось, что на Луганщине за сутки войска РФ разрушили 24 дома, есть три жертвы.

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