В Херсоне расстреляли Мерседес бывшего мэра города - СМИ
В Херсоне утром, 20 марта, расстреляли Мерседес. Соответствующее видео появилось в сети. По данным Telegram-канала "Силовой", инцидент произошел в районе Нефтегавань.
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По информации экс-депутата горсовета Виталия Богданова, водитель убит, пассажирка - ранена.
Также есть данные, что расстрелянный автомобиль принадлежит бывшему мэру города Владимиру Сальдо.
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"Рядом с машиной лежит труп. Однако подтвердить, что тело принадлежит именно Сальдо пока не удается", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Мариуполь начали обстреливать из кораблей.
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