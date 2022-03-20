В Херсоне расстреляли Мерседес бывшего мэра города - СМИ

Водитель убит, пассажирка - ранена, утверждает экс-депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов.

В Херсоне утром, 20 марта, расстреляли Мерседес. Соответствующее видео появилось в сети. По данным Telegram-канала "Силовой", инцидент произошел в районе Нефтегавань.

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По информации экс-депутата горсовета Виталия Богданова, водитель убит, пассажирка - ранена.

Также есть данные, что расстрелянный автомобиль принадлежит бывшему мэру города Владимиру Сальдо.

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"Рядом с машиной лежит труп. Однако подтвердить, что тело принадлежит именно Сальдо пока не удается", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Мариуполь начали обстреливать из кораблей.

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