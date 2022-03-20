Мариуполь начали обстреливать из кораблей - Азов

Оккупированный город обстреляли из четырех военных судов. Населенный пункт уже до этого был разрушен на 90%.

В воскресенье днем, 20 марта, Мариуполь обстреляли четыре корабля военно-морского флота РФ. Об этом сообщает полк Азов в Telegram.

"Враг продолжает цинично разрушать украинский город, используя весь доступный ему арсенал. После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей", - сказано в сообщении.

Фото: t.me/polkazov Мариуполь снова попал под обстрел

Напомним, ранее стало известно, что войска РФ нанесли удар на школу искусств в Мариуполе, где прятались 400 мирных жителей. В основном в здании были дети, женщины и пожилые люди.

Возле театра в Мариуполе были надписи "Дети"

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