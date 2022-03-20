Мариуполь начали обстреливать из кораблей - Азов
Оккупированный город обстреляли из четырех военных судов. Населенный пункт уже до этого был разрушен на 90%.
В воскресенье днем, 20 марта, Мариуполь обстреляли четыре корабля военно-морского флота РФ. Об этом сообщает полк Азов в Telegram.
"Враг продолжает цинично разрушать украинский город, используя весь доступный ему арсенал. После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей", - сказано в сообщении.
Фото: t.me/polkazov
Мариуполь снова попал под обстрел
Напомним, ранее стало известно, что войска РФ нанесли удар на школу искусств в Мариуполе, где прятались 400 мирных жителей. В основном в здании были дети, женщины и пожилые люди.
Возле театра в Мариуполе были надписи "Дети"
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