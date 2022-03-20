Число жертв среди гражданских выше, чем среди ВСУ, — Стефанишина
Число жертв среди мирного гражданского населения Украины гораздо выше, чем среди ВСУ, Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Ее слова передает Sky News.
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Политик сказала, что с каждым днем ситуация в Украине становится все более тяжелой.
"Россия совершила почти все возможные военные преступления, которые только видело человечество. Число жертв среди гражданского населения намного больше, чем среди Вооруженных сил Украины", — отметила она.
Как бы то ни было, по словам Стефанишиной, Украина будет сопротивляться столько, сколько это будет необходимо.
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Нужно, чтобы люди не привыкли к войне. Страна стоит, сопротивляется и будет "идти дальше".
"Украина будет сопротивляться до тех пор, пока это будет необходимо, чтобы убедиться, что в 21 веке на этой земле не будет совершаться ни террор, ни геноцид", — заявила политик.
По ее словам, происходящее является геноцидом.
Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова предложила "дефашизировать и деядернизировать" Россию.
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