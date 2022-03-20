Российские элиты нашли замену Путину — разведка

В России формируется мощная оппозиция, состоящая из элит и ФСБ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали преемника Владимира Путина после его отстранения от власти. Элиты рассматривают кандидатуру действующего директора ФСБ Александра Бортникова. Об этом сообщает пресс-служба разведчиков.

Читайте также: Беларусь готовится к наступлению - Генштаб

Так, по данным ГУР, определенная часть элиты РФ рассматривает Бортникова в качестве замены Путину.

В сообщении отмечается, что Бортников в последнее время попал в опалу со стороны Путина. Официальной причиной является то, что ФСБ допустило просчеты в войне против Украины.

Читайте также: Переговоры Украина-РФ: В Турции говорят о сближении по важным вопросам

"Именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения Украины и способности украинской армии", — говорят в разведке.

Примечательно, что Путин занял пост президента РФ после поста главы ФСБ. Он возглавлял ведомство в 1999 году, после чего стал премьер-министром, а затем и.о. президента. До ФСБ, с середины 1970-х годов, Путин работал в КГБ СССР.

Напомним, ранее сообщалось, что российские элиты и ФСБ собираются отстранить Путина от власти. Рассматриваются разные варианты, в том числе несчастный случай, болезнь или отравление.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.