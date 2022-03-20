Почта
 

Венедиктова предложила "дефашизировать и деядернизировать" Россию

Также она предлагает создать гарантии безопасности для защиты от "диктаторов".
Венедиктова предложила "дефашизировать и деядернизировать" Россию
Ирина Венедиктова / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова предложила "дефашизировать и деядернизировать" Россию. Соответствующее сообщение появилось на ее странице в Twitter

Читайте также: Переговоры Украина-РФ: В Турции говорят о сближении по важным вопросам

"Российскую Федерацию нужно дефашизировать и деядернизировать", — написала Венедиктова. 

По ее словам, вместе с этим для РФ нужно создать гарантии безопасности, которые бы позволили защитить страну от "диктаторов" и "военных преступников". 

Читайте также: Украинский генерал: Путин готовит противоядерный бункер

"И обеспечить ей (России) гарантии безопасности от возможных диктаторов и потенциальных военных преступников в будущем", — подчеркнула генпрокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ сбили новейший российский вертолет за $16 млн.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK