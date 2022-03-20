Также она предлагает создать гарантии безопасности для защиты от "диктаторов".

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова предложила "дефашизировать и деядернизировать" Россию. Соответствующее сообщение появилось на ее странице в Twitter.

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"Российскую Федерацию нужно дефашизировать и деядернизировать", — написала Венедиктова.

По ее словам, вместе с этим для РФ нужно создать гарантии безопасности, которые бы позволили защитить страну от "диктаторов" и "военных преступников".

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"И обеспечить ей (России) гарантии безопасности от возможных диктаторов и потенциальных военных преступников в будущем", — подчеркнула генпрокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ сбили новейший российский вертолет за $16 млн.

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