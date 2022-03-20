Арестович: Фронт почти замер, сил для перелома ситуации не хватает

Ракетных ударов по городам практически нет, авиация РФ практически не действует, говорит политик.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович высказался о ситуации на фронте, который "почти замер". У сторон не хватает сил для перелома ситуации. Такие слова Арестовича прозвучали на брифинге.

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"Фронт практически замер. Ведутся тактические действия, потому что у сторон, нашей и российской, не хватает сил для реального перелома ситуации на том, или ином направлении", — сказал политик.

Он добавил, что в данный момент стороны проводят тактические действия, сосредотачивают резервы, а также наносят удары.

"Но мы наносим эти удары лучше", — добавил Арестович.

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Советник подчеркнул, что сейчас практически нет ракетных ударов по городам. Российская авиация практически бездействует.

"Воздушные силы даже опубликовали отчет, согласно которому они уничтожили всего три вертолета за сутки, а им хотелось бы больше, и я их понимаю", — подытожил политик.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ назвали потери РФ за все время войны.

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