Членство Украины в ЕС и блокада РФ: Зеленский обратился к немцам

Россияне хотят пойти дальше, чем Украина, предупредил глава государства.

Президент Владимир Зеленский обратился к Германии и немцам. Он призвал страну не спонсировать РФ, а также призвал людей давить на политиков, чтобы Украина наконец стала членом ЕС. Ролик Зеленского был опубликован на странице Офиса президента в Facebook.

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Так, президент включил немцам звук сирены.

"С этим звуком украинцы живут, работают, пытаются спать, лечатся от ранений, рожают детей", — сказал он.

Зеленский напомнил, что до начала войны за открытость Киев называли "новым Берлином". Но сейчас украинская столица закрыта и воюет.

Говоря о потерях, политик заявил, что уже погибли 115 детей, а войска РФ обстреливают жилые кварталы и расстреливают мирных граждан.

"Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой", — добавил глава государства.

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По его словам, российские военные пишут на снарядах "На Берлин!", РФ хочет пойти дальше, чем Украина.

Примечательно, что Зеленский также призвал немцев давить на политиков, чтобы Украина наконец-то вступила в ЕС, напомнив, что у населения Германии и Украины одно стремление — жить в равенстве и свободе. Вместе с этим президент призывает давить на политиков, чтобы те закрыли свои порты для российских кораблей, прекратили экспорт товаров и отказались от российских энергоресурсов.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что пока саммита Зеленский-Путин ждать не стоит, объяснив причины.

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