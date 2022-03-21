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Вместо помощи РФ Китай поможет Украине, выделив $1,5 млн

Деньги будут переданы в качестве гуманитарной помощи.
Вместо помощи РФ Китай поможет Украине, выделив $1,5 млн
Иллюстрированное фото / EPA / UPG

Китай решил помочь Украине, выделив ей сумму в 10 млн юаней (более $1,5 млн). Об этом со ссылкой на китайское МИД сообщает Sky News. 

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По имеющейся информации, деньги будут переданы через Красный Крест. Дополнительные $1,5 млн выделят в качестве гуманитарной помощи. 

Как указывает издание, в Китае решились на помощь Украине после предупреждения американского президента Джо Байдена. Последний предупреждал Пекин о последствиях, которые будут в случае, если он окажет помощь России. 

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Это может заставить китайского главу Си Цзиньпина сделать выбор между растущим стратегическим партнерством с Россией и прибылью, получаемой от торговых отношений с Западом, отмечает телеканал.

Напомним, ранее опрос показал, что жители Грузии поддерживают решение правительства не вводить санкции против России.

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