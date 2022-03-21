ВСУ показали подорванный ЗРК Тор М1

Его удалось уничтожить украинским саперам.

В Генштабе ВСУ показали подорванный российский зенитный ракетный комплекс Тор М1. Фото выведенной из строя машины появилось на странице оборонного ведомства в Facebook.

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Отмечается, что ЗРК удалось уничтожить украинским саперам.

"Российский ЗРК "Тор М1" не смог доехать куда должен был — какие-то дыры на дороге. Кто б это мог сделать? Украинские саперы стеснительно молчат…", — говорится в сообщении.

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Отметим, что ориентировочная стоимость Тор М1 составляет свыше $26 млн. Машина является тактическим зенитным ракетным комплексом, который предназначен для решения задач противоракетной и противовоздушной обороны на уровне дивизионного звена.

Система самостоятельно контролирует небо, самостоятельно сбивая все цели, которые не были опознаны системой "свой-чужой".

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ назвали потери РФ за 25 дней войны.

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