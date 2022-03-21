ЕС рассматривает заявку Украины "так быстро, как только может"

Статус кандидата на членство Украина может получить уже летом

Еврокомиссия будет в ускоренном режиме рассматривать заявку Украины на членство в Европейском союзе. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи у себя в Твиттер.

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"ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь. И мы начали работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство Украины. Мы будем работать так быстро, как только сможем", - написал Варгеи.

Отметим, что ранее в Офисе президента Украины обещали рассмотрение украинской заявки на членство в гораздо более быстром режиме, нежели это происходило с другими странами. При этом, согласно оптимистичному сценарию, предоставление Украине статуса кандидата на членство может состояться уже в конце июня текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС даст выводы по заявке Украины через несколько месяцев. В МИД говорят, что некоторые страны, в частности Германия, пытаются "соскочить" и не пустить Украину в ЕС.

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