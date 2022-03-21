Почта
 

ВСУ уничтожили 4 из 10 армий РФ – Арестович

Совокупные потери оккупантов эквивалентны трем ударным и одной воздушной армиям
 |  Автор: Юрий Кобзар
ВСУ уничтожили 4 из 10 армий РФ – Арестович
Иллюстративное фото / facebook.com/UkrainianLandForces

За время полномасштабного российского вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили три ударные армии и одну воздушную армию интервентов. Об этом во время очередного брифинга заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте также: Впереди много испытаний, но мы победим - Резников

Так, по словам Арестовича, на текущий момент украинская армия уничтожила:

  • 11 танковых батальонов;
  • 34 батальона боевых бронированных машин;
  • 5 дивизионов РСЗО;
  • 17 дивизионов ствольной артиллерии;
  • почти 5 самолетных авиаполков;
  • 5 вертолетных авиаполков.

Читайте также: Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов за 25 дней войны

"Это в общей сложности составляет три комплекта ударных российских армий, как оперативно-стратегических соединений. То есть мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную. Всего 4 армии из 10, которые есть у Российской Федерации", - пояснил Арестович.

Напомним, в РФ похоронили больше солдат, чем признали потерь. Кремль уже не знает, как объяснять населению происходящее в Украине, считает глава Минобороны.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK