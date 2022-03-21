ВСУ уничтожили 4 из 10 армий РФ – Арестович

Совокупные потери оккупантов эквивалентны трем ударным и одной воздушной армиям

За время полномасштабного российского вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили три ударные армии и одну воздушную армию интервентов. Об этом во время очередного брифинга заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Так, по словам Арестовича, на текущий момент украинская армия уничтожила:

11 танковых батальонов;

34 батальона боевых бронированных машин;

5 дивизионов РСЗО;

17 дивизионов ствольной артиллерии;

почти 5 самолетных авиаполков;

5 вертолетных авиаполков.

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"Это в общей сложности составляет три комплекта ударных российских армий, как оперативно-стратегических соединений. То есть мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную. Всего 4 армии из 10, которые есть у Российской Федерации", - пояснил Арестович.

Напомним, в РФ похоронили больше солдат, чем признали потерь. Кремль уже не знает, как объяснять населению происходящее в Украине, считает глава Минобороны.

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