ВСУ уничтожили 4 из 10 армий РФ – Арестович
За время полномасштабного российского вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили три ударные армии и одну воздушную армию интервентов. Об этом во время очередного брифинга заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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Так, по словам Арестовича, на текущий момент украинская армия уничтожила:
- 11 танковых батальонов;
- 34 батальона боевых бронированных машин;
- 5 дивизионов РСЗО;
- 17 дивизионов ствольной артиллерии;
- почти 5 самолетных авиаполков;
- 5 вертолетных авиаполков.
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"Это в общей сложности составляет три комплекта ударных российских армий, как оперативно-стратегических соединений. То есть мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную. Всего 4 армии из 10, которые есть у Российской Федерации", - пояснил Арестович.
Напомним, в РФ похоронили больше солдат, чем признали потерь. Кремль уже не знает, как объяснять населению происходящее в Украине, считает глава Минобороны.
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