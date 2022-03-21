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В Бердянск прибыл десантный корабль РФ с техникой

Речь идет, в том числе, о бронетранспортерах, которые доставят вражеской армии.
В Бердянск прибыл десантный корабль РФ с техникой
Иллюстрированное фото / EPA / UPG

В порт временно захваченного Бердянска прибыл большой десантный корабль РФ. Это судно Черноморского флота "Орск". Считается, что оно доставило технику. Подробности передают росСМИ.

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Так, согласно опубликованным данным, портовые краны разгружают корабль, доставивший врагу, в том числе, бронетранспортеры. Они выстраиваются в колонну и отправляются к месту расположения войск противника.

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Издания отмечают, что к войне против Украины российская сторона привлекла всего десять больших десантных кораблей.

Напомним, ранее сообщалось, что на кораблях РФ закрашивают названия и бортовые номера.

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