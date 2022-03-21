"Из 120 машин 5 приехало": СБУ перехватила разговоры солдат РФ

Противник скрывает реальные потери, а умерших пытаются компенсировать за счет ОРДЛО.

СБУ перехватила очередные разговоры солдат РФ. Оказалось, что враг испытывает большие потери. О чем идет речь, рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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"Военное командование РФ пытается скрыть реальные потери, а те "200-е" компенсирует так званными ополченцами из "Л/ДНР", — говорит он.

По словам спикера СБУ, "мобилизация" на временно оккупированных территориях выглядит как "отлов", а переброс новобранцев на передовые позиции напоминает осведомленное уничтожение людей. На это указывают и перехваченные разговоры российских солдат.

Например, на Херсонщине один из них рассказывал товарищу про "операцию", которая была разгромлена украинскими военнослужащими.

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"Вчера только с зачистки вернулись: с 800 человек, 150 вышло", — говорит солдат РФ.

Другой российский солдат остался недоволен тем, что руководство врет московскому руководству о комплектовании. Докладывают, что оно на уровне 60-70%, хотя в реальности — меньше 20%.

"...у нас реально с бригады последние 5 машин приехало. А было порядка 100-120. 302 человек досчитаться не могут. И это не считая тех, которые ранены", — говорит оккупант.

"Что ж, украинцы беспощадно уничтожают врагов на поле боя вместе с их надеждами на победу. Мы разобьем мир про "одну из самых сильных армий" мира!", — подытожил Дехтяренко.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ уже уничтожили 4 из 10 существующих у России армий.

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