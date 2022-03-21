Anonymous пригрозили западным компаниям, оставшимся в РФ

Хакеры грозятся наказать корпорации, которые предпочли продолжать бизнес в России

Международная хакерская группировка "Anonymous" анонсировала атаки против тех западных корпораций, которые продолжают работать на территории Российской Федерации. Соответствующее заявление опубликовал Twitter-аккаунт Anonymous.

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"Мы призываем все компании, которые продолжают работать в России, платя налоги в бюджет преступного кремлевского режима: уходите из России! Мы даем вам 48 часов на размышления и вывод средств из России, иначе вы окажетесь нашей мишенью!" - написали хакеры.

Также Anonymous опубликовали логотипы компаний, которые продолжают работать в России. Среди тех, кто находится под прицелом хакеров – Nestle, Hayatt, Raiffeisen Bank, Amway, Chevron и другие.

Напомним, в РФ перебои с молоком и соками из-за дефицита упаковки "тетрапак". В магазины РФ не доходят даже те товары, которые производятся в самой России.

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