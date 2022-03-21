Чиновников призвали не разглашать информацию о подготовке контрнаступлений

Михаил Подоляк также призвал украинских топ-чиновников не разглашать информацию о закупке оружия Украиной.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал украинских топ-чиновников не разглашать информацию о подготовке ВСУ контрнаступлений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Подоляк также призвал украинских чиновников не разглашать информацию о закупке оружия Украиной.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников, говоря про поставки оружия для ВСУ, пообещал, что российских оккупантов ждет сюрприз. Он призвал украинцев не питать иллюзий, ведь Украина сражается с гораздо более многочисленным противником, но наша страна будет бороться и победит.

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Между тем, за минувшие сутки, 20 марта, существенных изменений на линии соприкосновения с российскими оккупантами не произошло. Оккупанты пытались наступать в направлении на Бровары, но понесли большие потери и перешли к обороне.

Ранее стало известно, что в Киевской области бойцы ВСУ полностью очистили от российских оккупантов пгт Макаров.

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