В Бериславе Херсонской области россияне выкрали мэра

Александра Шаповалова взяли в плен в субботу, 19 марта. Об его местоположении ничего не известно.

Александр Шаповалов был похищен оккупантами три дня назад. / Укринформ

В Бериславе Херсонской области произошло ЧП. Россияне выкрали мэра города Александра Шаповалова в субботу, 19 марта около 11 часов дня. Вместе с ним попал в плен один местный активист. Об этом сообщает Херсонская ОВА в Фейсбуке.

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Как отмечают в управлении, после того, как мэра Берислава и активиста взяли в плен, никто не знает об их местоположении. Александру Николаевичу дали возможность позвонить родным и успокоить их. Однако у политика есть проблемы с сердцем после сложно перенесенного коронавируса, поэтому семья переживает за его самочувствие.

Предполагается, что мэр Берислава с другими пленными находится в оккупированной Новой Каховке, где их удерживают россияне.

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Отметим, что для Херсонской области это не первый случай похищения политиков. Ежедневно в ОВА получают сообщения о похищении представителей власти или гражданских деятелей.

Ранее мы писали, что рашисты украли пять кораблей с порта в Бердянске. Россияне самовольно вывезли украинские корабли с зерном, которого в сумме - несколько десятков тысяч тонн.