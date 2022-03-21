Надо нас всех уничтожить, чтобы выполнить их ультиматум – Зеленский

Президент объяснил, почему оккупантам не удастся достичь своих целей

Россияне смогут добиться выполнения своего ультиматума лишь в том случае, если уничтожат всех украинцев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для "Суспільне".

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"Украина не может выполнить ультиматум РФ. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет выполнен. Например, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, - мы не можем этого сделать", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул, что жители оккупированных городов на юге Украины уже показали свое отношение к россиянам.

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"Они поднимают флаг – люди снимают. Они убили человека – да, люди спрятались. Но ночью пришли сняли флаг", - отметил он.

Напомним, Зеленский назвал российское вторжение самой страшной войной в Европе со времен Второй мировой. Президент объяснил, с каким врагом приходится сражаться украинцам в 2022 году.

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