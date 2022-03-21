ВСУ в седьмой раз разбомбили россиян в Чернобаевке – Арестович

Оккупанты снова понесли тяжелые потери на "проклятом" для них аэродроме

Вооруженные силы Украины снова нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке под Херсоном – уже в седьмой раз с момента его захвата российскими войсками. Об этом вечером, 21 марта, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович у себя в Фейсбук.

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"Соберитесь. Нужно ваше мужество. Чернобаевка. Уже в седьмой раз", — коротко написал Арестович.

Никакой другой информации в своем сообщении советник главы ОП больше не привел. Однако в комментариях под публикацией на вопрос одного из пользователей, много ли российской техники уничтожили в этот раз, он написал "Ой, много" и уточнил, что это не шутка.

Напомним, аэродром в Чернобаевке очень полюбился российским оккупантам. Настолько, что россияне не отказываются от его использования, несмотря на то, что ВСУ уже шесть раз его разбомбили, всякий раз нанося захватчикам ощутимые потери.

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