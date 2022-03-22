27-й день войны: У войск РФ боеприпасов и продовольствия на три дня

Однако за последний день наблюдаются более активные действия вражеской авиации.

В Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 27-й день полномасштабной войны, 22 марта. Войска РФ начали испытывать огромные проблемы с обеспечением продовольствием, боеприпасами и топливом. Подробности передает пресс-служба оборонного ведомства.

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Так, за прошедший день существенных изменений в характере и положении действий сил обороны не наблюдается. Украинские военные продолжают атаковать по группировкам противника, пытающегося удержать захваченные рубежи и преуспевшие на отдельных направлениях.

Например, ВС ВСУ и силам противовоздушной обороны Сухопутных войск за понедельник удалось поразить свыше 9 целей. Это, в том числе, самолеты, 6 беспилотников, 2 вертолета и ракеты.

Работала и украинская авиация, которая наносила сокрушительные удары по технике и живой силе врага, перехватывала воздушные цели и вела бои. Отмечается активизация российской авиации за прошедшие сутки.

На этом фоне на Луганском и Донецком направлениях россияне пытаются продвинуться и закрепиться, но безуспешно.

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В Генштабе ВСУ отмечают большие проблемы врага с продовольствием.

"...российские оккупационные войска, действующие на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами", — говорится в сообщение.

Создать трубопроводное соединение войскам РФ не удалось.

В это же время РФ пытается втянуть в войну Беларусь, а в ОРЛО проводит мобилизацию. Местные жители этого не поддерживают. Мобилизация носит хаотичный характер.

Напомним, ранее сообщалось, что за день защитники в зоне ООС отбили 13 атак врага.

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