Подоляк о переговорах с РФ: 8 лет жили в стереотипах, которые ломаются

Россияне сами загнали себя в иллюзию того, как построен мир, сказал политик.

Советник главы Офиса президента и участник украинской делегации Михаил Подоляк рассказал о ходе мирных переговорах с РФ. Он говорит, что страна жила в стереотипах 8 лет. Но сейчас они начинают начинают ломаться, хоть и тяжело. Слова Подоляка прозвучали в интервью BBC.

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Так, политик проинформировал, что переговоры между Украиной и РФ проходят постоянно в онлайне. Спорные вопросы все еще существуют, а структура общения сложная. Есть переговорная группа и много групп, работающих в различных форматах. Также к работе были привлечены политические советники.

Делегации договорились наработки мирного договора не обсуждать до тех пор, пока не будет согласована мирная позиция, которую можно обнародовать. Но РФ все же продолжает "вбрасывать какие-то свои истории". Это направлено на создание конфликта в Украине и психологического давления, говорит Подоляк.

"Есть позиция РФ — она пропагандистская, они сами себя загнали в некую иллюзию того, как построен мир. И есть позиция Украины, которую публично озвучил президент Зеленский: территориальная целостность и суверенитет являются для нас ключевыми ценностями. Точка… Если мы не сможем договориться, так и скажем. Но пока переговорный процесс продолжается", — сказал он.

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По словам советника, он не знает, на что готовы россияне. Они плохо понимают не только современный мир, но и Украину. Аналитика перед войной была проведена слабая, из-за чего РФ допустила ряд фатальный ошибок, неправильно оценив свои ресурсы, и ресурсы Украины.

"У них тяжело идет этот слом стереотипов, в которых они жили в течение 8 лет. Исходя из этой пропагандистской иллюзии, они приняли свои роковые решения и до сих пор не могут себе сказать: мы были неправы", — говорит Подоляк.

Он добавил, что это влияет и на переговоры. Но 25 дней полномасштабной войны заставили РФ воспринимать реальность "более адекватно".

"Я не скажу, что они окончательно понимают, где, кто и на каком месте находится, но это позволяет нам более или менее вести диалог", — подчеркнул переговорщик.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что компромиссы Украины на переговорах с РФ будет решать референдум.

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